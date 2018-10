Alexandre Benalla au sujet du selfie à Saint-Martin : "Avec moi, la photo n’aurait jamais pu être prise"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

On ne trouve même plus de mots pour exprimer notre indignation. La France ne mérite certainement pas cela. C’est impardonnable ! MLP pic.twitter.com/Lvf2k8cO8S

Selon l’hebdomadaire, Alexandre Benalla serait désormais consultant en sûreté, sécurité et en diplomatie d'affaires. L’ancien chargé de mission de l'Elysée serait "provisoirement logé par un ami administrateur de sociétés du CAC 40, dans un appartement des beaux quartiers parisiens". Alexandre Benalla dit avoir "complètement tourné la page élyséenne", sans "regrets".

Dans le cadre de ces entretiens, Alexandre Benalla révèle qu'il soupçonne "un haut fonctionnaire, numéro deux d'une grande institution de la police" d'avoir été à l'origine des révélations du Monde entraînant sa chute. Selon Valeurs actuelles, "sa famille a été épargnée" par le retentissement médiatique du dossier, y compris sa compagne Meryem, "salariée de La République en marche", et son fils Lino.

Le 30 septembre dernier, le chef de l’Etat avait posé avec un jeune homme et le cousin de ce dernier, au cœur du quartier d'Orléans à Saint-Martin. Sur la photographie, l’un des jeunes avait fait un doigt d'honneur. Ce geste et son pantalon baissé sont à l’origine de la polémique.

"Avec moi, la photo n'aurait jamais pu être prise. Les mecs n'auraient pas pu toucher le président et le selfie, je l'aurais évité. Il [Emmanuel Macron, ndlr] s'est fait avoir comme un lapin de six semaines".

