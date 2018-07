Alexandre Benalla se dit prêt à répondre aux questions des parlementaires

Après un long entretien au Monde, puis un passage au 20h de TF1, Alexandre Benalla poursuit son offensive médiatique avec une interview dans le Journal du dimanche. Dans cet entretien, l'homme par qui le scandale est arrivé n'exclut pas de se rendre à des auditions parlementaires "Je dois me reposer, réfléchir, confie-t-il. Mais oui, j'ai plutôt envie d'y aller. Ils veulent des explications, j'ai de quoi leur en donner." Il rejoindrait ainsi la liste des personnalités auditionnées : préfet de police, ministre de l'intérieur, directeur de cabinet de l'Élysée...

L'homme fait son mea culpa vis-à-vis du président de la République. "Il me faisait confiance, j'ai merdé. J'étais là pour le protéger et c'est moi qui l'ai mis en difficulté", dit-il. "J'ai avec lui des relations de sympathie mais de respect. Je le vouvoie, même s'il lui arrive de me tutoyer. Il n'y a jamais eu de familiarité, j'étais à son service."

Il assure que dès le lendemain des événements de la place de la Contrescarpe, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Strzoda, lui a indiqué qu'il a "commis une grosse faute". Alexandre Benalla estime alors que la mise à pied de deux semaines dont il écope est "humiliante" et propose de rendre son tablier. "J'ai dit que j'étais prêt à démissionner. On m'a répondu que ce n'était pas la peine."