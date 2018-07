Alexandre Benalla : ouverture d'une nouvelle enquête pour d'autres violences le 1er mai

Le parquet a annoncé ce lundi soir avoir ouvert une nouvelle enquête pour d'autres violences imputées à Alexandre Benalla en marge de la manifestation du 1er mai.

Ce rebondissement judiciaire intervient à la suite de la réception des deux plaintes visant Alexandre Benalla et Vincent Crase lors des révélations de la vidéo des violences du 1er mai, dévoilée par la rédaction du Monde à l'origine du déclenchement de "l'affaire Benalla". Le parquet de Paris avait décidé d'ouvrir une enquête des chefs d'usurpation de signes réservés à l'autorité publique, d'immixtion dans l'exercice d’une fonction publique, de violences volontaires en réunion par personne dépositaire de l'autorité publique, d'atteinte arbitraire à la liberté individuelle, de dégradation volontaire d'un bien (une vidéo), et d'introduction frauduleuse dans un système de traitement de données personnelles. Cette enquête préliminaire est confiée à la Brigade de répression de la délinquance sur la personne.

Le parquet vient donc d'annoncer ce lundi l'ouverture d'une enquête pour d'autres violences potentiellement commises le 1er mai à Paris. Deux nouvelles plaintes ciblent Alexandre Benalla et Vincent Crase. Libération avait en effet publié une vidéo sur laquelle on voit les deux hommes face à des manifestants dans le jardin des Plantes. Deux jeunes de 23 et 24 ans ont affirmé avoir été victimes d'une interpellation musclée sur ce site.