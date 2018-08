Alexandre Benalla de nouveau entendu par les juges le 28 septembre

Les juges d'instruction en charge de l'affaire Benalla n'en ont pas fini avec l'ex-chargé de mission à l'Élysée. Selon une information de RTL, ce dernier sera entendu de nouveau par les magistrats le 28 septembre prochain.

Pour rappel, Alexandre Benalla a été mis en examen pour "violences en réunion", "détournement d'images issues d'un système de vidéo-protection" et "violation du secret professionnel". En cause, notamment, sa présence sur des images de vidéosurveillance, publiées par Le Monde le 18 juillet dernier mais réalisées le 1er mai. On y voit l'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron, place de la Contrescarpe, à Paris, frapper un homme lors d'une manifestation, le tout équipé d'un casque et d'un brassard de police.