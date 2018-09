Alexandre Benalla est convoqué par la commission d'enquête sénatoriale le 19 septembre

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Depuis la révélation de la vidéo des incidents de la place de la Contrescarpe à Paris, cette affaire a détérioré l'image de la présidence d'Emmanuel Macron. Alexandre Benalla a été mis en examen et a depuis tenté de se justifier dans le cadre d'un long entretien avec la rédaction du Monde ou sur le plateau du 20 Heures de TF1.

Selon des informations de LCI et de France Info, Alexandre Benalla et son avocat ont confirmé qu'il était convoqué par la commission d'enquête sénatoriale. La date a été fixée au mercredi 19 septembre 2018.

