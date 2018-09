Alexandre Benalla s'en prend vivement aux sénateurs

Après avoir refusé de se présenter au Sénat, tant que l'information judiciaire n'était pas terminée, Alexandre Benalla a été menacé par Philippe Bas, le président LR de la commission.

Alexandre Benalla a finalement annoncé dans la soirée de mardi qu'il acceptait sa convocation. L'ancien chargé de la sécurité du président de la République a été contacté par France Inter à la suite de cette annonce. Il a alors exprimé sa colère envers les sénateurs.

"Aujourd'hui, on me contraint, envers et contre tous les principes de la démocratie française. (...) Je vais venir m'expliquer devant la commission d'enquête, en tout cas la mission d'information qui s'est vue attribuer les prérogatives d'une mission d'enquête, mais qui n'en a aucun droit, et qui bafoue notre démocratie.

Qui la foule de son pied".

L'ancien chargé de mission de l'Elysée s'est attaqué directement au président de la commission qui, selon lui, profite de l'affaire pour "exister médiatiquement" :

"M. Philippe Bas, je mesure très bien mes propos, ce petit marquis m'impose aujourd'hui de venir devant lui, sinon il m'envoie la police ou la gendarmerie. Je viendrai devant M. Philippe Bas. (...) Et je dirai ce que j'ai à lui dire".

Les sénateurs n'ont pas été épargnés également :

"des petites personnes qui n'ont aucun droit et aucun respect pour la République française et la démocratie. (...) ces gens-là ne sont pas juges".

Ce proche du président pendant la première partie de son mandat a estimé que les sénateurs font "de la “po-pol”, de la petite politique" :

"Ce sont des petites gens, qui n'ont jamais existé dans le paysage politique français et qui aujourd'hui, à travers Benalla, veulent essayer d'avoir le président Macron. Mais ils n'y arriveront pas ! Le Sénat français, qui bafoue les règles constitutionnelles de notre pays, très sincèrement, je vous le dis franchement, j'ai aucun respect pour eux".

L'audition d'Alexandre Benalla devant la commission sénatoriale le 19 septembre prochain s'annonce donc d'ores et déjà tendue entre l'ancien chargé de mission de l'Elysée et les sénateurs après de telles déclarations envers le Sénat sur les ondes de France Inter.