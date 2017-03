Alerte à la bombe : le pôle financier du tribunal de Paris évacué

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"Les vérifications habituelles sont en cours", a-t-elle ajouté. In fine, l'alerte a été levée à la mi-journée.

Le pôle financier du tribunal de Paris a été évacué ce lundi matin après une alerte à la bombe. Une centaine de personnes ont du quitter les lieux. Un périmètre de sécurité a été mis en place. Un « appel malveillant » a été reçu un peu avant 10h, faisant état de la présence d’une bombe, indique à 20 Minutes la préfecture de police. Le laboratoire était sur place et fait les vérifications d’usage.

