Alerte aux orages : 5 départements des Hauts-de-France placés en vigilance orange

De violents orages, accompagnés de pluie et parfois de grêle, menacent l'Aisne, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais et la Somme la nuit prochaine. Ces cinq départements des Hauts-de-France ont donc été placés en alerte orange par Météo-France. "Ces orages vont s'accompagner de fortes intensités de pluie, de nombreux impacts de foudre et, localement, de grêle et de rafales de vent de 80 à 100 km/h", Météo France. Ils sont "susceptibles de provoquer localement des dégâts importants", indique Météo France qui appelle à "une vigilance particulière".

La levée de l'alerte est prévue dans la nuit de lundi à mardi.