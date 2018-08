L'Alena meurt, âge du décès : 24 ans

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Ce mardi, Justin Trudeau, le Premier ministre canadien a déclaré avoir eu "une discussion constructive" après l'annonce de la conclusion du nouvel accord avec le Mexique. Dans un communiqué, le bureau de Justin Trudeau a expliqué que : "Les dirigeants ont accueilli favorablement les progrès réalisés dans le cadre des discussions avec le Mexique, et ils attendent avec intérêt que leurs équipes poursuivent les négociations cette semaine en vue de les mener à bien".

Aujourd'hui, le président américain a négocié un nouvel accord commercial avec le Mexique, enterrant définitivement l'Aléna et devrait en signer un nouveau avec le Canada.

Vendredi premier juin, Donald Trump a déclaré envisager deux accords commerciaux séparés avec le Mexique et le Canada au moment où les négociations pour la renégociation de l'Aléna s'enlisait. Pour le président Trump, cet accord était "lamentable pour les Etats-Unis" car il faisait perdre "beaucoup d'argent avec le Canada et une fortune avec le Mexique".

