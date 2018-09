L'alcool responsable d'un décès sur 20 dans le monde, selon l'OMS

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a publié vendredi un rapport sur la consommation d'alcool dans le monde, l'alcool tuerait près de 3 millions de personnes dans le monde chaque année, ce qui représenterait un décès sur vingt.

Si l'on cumule les maladies infectieuses, les accidents de la circulation, les blessures, homicides, maladies cardiovasculaires, le diabète, et 200 autres maladies, autant de problèmes liés directement ou indirectement à la consommation d'alcool, celle-ci tuerait davantage que le sida, la tuberculose et la violence réunis. Les principaux responsables sont les accidents de la route, les violences, suicides et autres actes violents (28% des décès liés à l'alcool), les troubles digestifs (21%) et les maladies cardiovasculaires (19%).

Ce nombre de décès est néanmoins en baisse, puisqu'il s'est établi à 3 millions de personnes en 2016, contre 3,3 millions en 2012 selon le précédent rapport de l'OMS à ce sujet. La baisse des beuveries épisodiques ("binge drinking") serait notamment liée à cette amélioration.

Néanmoins, "le fardeau global des maladies et des blessures causées par la consommation nocive d'alcool est inacceptable, en particulier dans la région européenne et dans la région des Amériques", alertent les experts.