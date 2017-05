Alain Juppé serait le Premier ministre idéal pour Emmanuel Macron, d'après un sondage

Pas sûr que celui lui remonte le moral après son échec aux primaires de la droite et du centre, mais… Selon un sondage Odoxa pour franceinfo, Alain Juppé serait le meilleur Premier ministre possible pour Emmanuel Macron. Les sondés avaient le choix entre dix personnalités et pouvaient en désigner trois. Le maire de Bordeaux, qui a déjà occupé le poste entre 1995 et 1997 sous le premier quinquennat de Jacques Chirac, est cité le plus souvent (26%), devant François Bayrou (22%), Jean-Yves Le Drian (19%) et Jean-Louis Borloo (18%).

Si l’édile girondin est plébiscité, il n’est pas le candidat favori des électeurs d'En Marche!, qui lui préfèrent Jean-Yves Le Drian, François Bayrou, Xavier Bertrand ou Jean-Louis Borloo. Toutefois, l’ex-ministre de la Défense de Nicolas Sarkozy séduit chez les sympathisants de gauche de droite et du FN. A noter que les profils plus confidentiels ont moins la cote. Le maire Les Républicains du Havre Edouard Philippe, souvent cité comme "premier ministreable", n'est choisi que par 10% des interrogés, tandis que Gérard Collomb et Richard Ferrand, très proches du nouveau président, ne recueillent respectivement que 9 et 10% des voix.