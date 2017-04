Alain Juppé : "Je me retrouve pour l'essentiel dans le projet de François Fillon"

C'est un sourire un peu forcé mais qui évite un nouvel embarras à François Fillon. Alain Juppé était bien aux cotés du candidat de la droite, ce mercredi. Mais pas à l'école 42 (celle de Xavier Niel) puisque l'équipe campagne a annulé sa visite, officiellement pour des raisons de sécurité, officieusement face à l'hostilité des étudiants. Finalement, les deux ex-rivaux ont visité ensemble les locaux de l'entreprise Deezer.

"Je me retrouve pour l'essentiel dans le projet de François Fillon" a expliqué Alain Juppé au Parisien.

"Mon message est clair, j'ai souhaité renouveler mon soutien à François Fillon. Et cela pour plusieurs raisons : je tiens mes engagements et je suis fidèle à ma famille politique. Je veux éviter un deuxième tour cauchemardesque Le Pen - Mélenchon, c'est la peste et le choléra. Quant à Emmanuel Macron, il n'a pas su affirmer une stature nécessaire, pour l'instant."

Mercredi, le Canard Enchainé affirmait pourtant que le maire de Bordeaux serait prêt à rejoindre "l'opposition" si Sens commun intégrait le gouvernement voulu par François Fillon. Mais cette petite phrase n'a pas été confirmée par l'intéressée.