Alain Juppé : "Si j'avais dit: 'Je suis Jupiter', j'en aurais pris plein la gueule"

Après l'observation, le jugement. A l'instar de François Hollande ou François Bayrou, Alain Juppé a jugé les premiers mois d'Emmanuel Macron à la tête du pays. Avec sévérité. "Je ne sais pas ce que c'est le macronisme" lâche-t-il. "Dire qu'on veut faire de la politique autrement, ça me fait bien rigoler. Ça fait quarante ans que je l'entends dire." Selon lui, les volonté de renouvellement, "c'est de la communication. Les vrais problèmes sont ailleurs: quelle éducation, quelle politique européenne, quelle politique de contrôle aux frontières européennes, quelle politique de transition énergétique vraiment efficace?

Voilà les priorités. Le reste, c'est de la mousse."

Pour lui, le début de quinquennat est donc plutôt "contrasté. Il y a eu beaucoup de communication. Avec la bienveillance des médias. Si j'avais dit: “Je suis Jupiter”, j'en aurais pris plein la gueule (…) Jupiter, c'est le roi des dieux. Mitterrand s'était borné à être Dieu…"

Parmi les sujets qui inquiètent le maire de Bordeaux, les finances. "Il y a un grand flou artistique sur le budget 2018. Comment promettre à nos armées 2 % du PIB et en même temps leur retirer plus de 700 millions d'euros dès cette année? Ensuite, en matière de fiscalité, les idées du gouvernement sont floues, ça manque de cohérence et d'ambition" tranche-t-il.

Concernant la rentrée politique, il espère bien peser sur la nouvelle direction des Républicains. "Je veux exprimer mes idées. Vérifier qu’elles sont partagées par beaucoup. Et si elles ont leur place à l’intérieur de LR ? C’est ça le défi. Ou si, au contraire, on ira vers un rapprochement plus marqué entre une conception très à droite de LR et le Front national ? Est-ce qu’il y aura des passerelles entre les deux ?"