Alain Juppé : "l'échec de la ligne politique"

C'est une petite revanche pour Alain Juppé. Le candidat malheureux à la primaire a rapidement appelé à soutenir Emmanuel Macron, face à Marine Le Pen, après l'élimination de François Fillon, qu'il soutenait du bout des lèvres. "Notre famille (...) doit s'interroger" explique-t-il désormais dans une déclaration. "Je crois qu'il y a au moins deux raisons à cet échec. La première, et il l'a lui-même reconnu, c'est évidemment la personnalité de notre candidat. Et la deuxième, c'est aussi la ligne politique", juge le maire de Bordeaux.

"La question est de savoir si demain, il y aura à droite une composante humaniste, libérale et européenne qui pourra peser pleinement de son poids. Voilà l'enjeu de cette rénovation" poursuit-il. "Préparer l'avenir, c'est à la fois éviter le Front national et deuxièmement reconstruire une droite dans laquelle ce que j'incarne, et beaucoup d'autres avec moi, trouveront pleinement leur place."