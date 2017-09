Alain Juppé dénonce des "saloperies médiatiques"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Dans un nouveau tweet publié le 7 septembre, Alain Juppé réitère son amitié pour sa première adjointe à Bordeaux et en profite pour dénoncer "des saloperies médiatiques".

Calmels. Comment peut-on affubler à ce point! Qu'on me foute donc la paix!". Juste après, c'est au tour de Virginie Calmels de s'indigner sur le même réseau social : "Quelle boue déversée depuis 24h. Les affabulations pleuvent. Manifestement chercher l’union de la droite dérange : à qui profite le crime ? ».

Une papier du volatile qui a suffi à déclencher l'ire d'Alain Juppé qui dément ces propos sur twitter le 6 septembre : "Stupeur en lisant les mots que le Canard me prête sur V.

Tout est parti d'une brève page deux du Canard enchaîné. Le volatile entend rapporter dans son édition du 6 septembre des propos qu'Alain Juppé aurait tenu en petit comité concernant Virginie Calmels, fidèle juppéiste qui a annoncé son ralliement à Laurent Wauquiez. L'ancien ministre aurait déclaré à ce propos "Virginie Calmels, c'est la logique Endemol. Ça lui rapporte, elle y va. Elle n'a pas de principes. En mars, elle me soutenait, puis s'est offerte en vingt-quatre heures à Fillon. Pour moi c'est une grosse déception…"

