Alain Juppé annonce qu'il ne paiera pas sa cotisation 2018 aux Républicains

Par ailleurs, l'ancien Premier ministre a également fait savoir qu'il quittait "la présidence LR de Gironde". Des propos qui interviennent alors que dimanche, Dominique Bussereau, l’ancien secrétaire d’Etat aux Transports et président du Conseil départemental de la Charente-Maritime, a annoncé sa mise "en congé" des Républicains. "Je comprends la position de Dominique Bussereau" a indiqué. Il m’a prévenu."

Celui qui fut candidat à la primaire de la droite et du centre – battu par François Fillon – n'a jamais caché ne pas se retrouver dans la ligne Wauquiez, nouveau patron du parti. "Je prends du recul et je vais observer, notamment dans la perspective des élections européennes de 2019" a-t-il rajouté.

Alain Juppé prend ses distances avec Les Républicains. A l'occasion de ses vœux à la presse lundi 15 janvier, le maire de Bordeaux a annoncé qu'il n'avait pas l'intention de payer sa cotisation pour le parti. "Je n'ai pas payé ma cotisation de 2017 et je ne vais pas payer celle de 2018" a-t-il confié, regrettant que "la composante centriste s'est détachée de LR".

