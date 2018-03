Airbus et Turkish Airlines concluent un accord à 7,9 milliards de dollars

Les affaires sont florissantes pour Airbus. La compagnie Turkish Airlines a signé avec le constructeur européen un protocole d'accord pour l'acquisition de 25 longs-courriers A350-900 pour la bagatelle de 7,9 milliards de dollars (plus de 6 milliards d'euros), soit un peu plus de 300 millions dollars par appareil, rapporte Libération. Assortie de cinq options, le montant total de l'accord pourrait s'élever à 9,5 milliards de dollars, soit plus de 7,7 milliards d'euros.

M. Ilker Ayci, le directeur du transporteur turc, s'est prononcé au nom du groupe "particulièrement heureux de bâtir notre avenir sur le tout nouvel A350 XWB (Extra wide body, ndlr) d’Airbus et contribuer ainsi au développement de notre réseau de lignes internationales au départ de nos hubs d’Istanbul et d’Ankara".

De son côté, Airbus s'est félicité de cet accord et du succès de l'A350, fort de 854 exemplaires commandés par 45 clients par-delà le monde.

Turkish Airlines peut actuellement compter sur une flotte de 167 Airbus. La Turquie, elle, est partie prenante de la chaîne d'approvisionnement du groupe européen depuis près de 20 ans.