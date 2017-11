Airbus devrait annoncer une commande record de plus de 40 milliards d'euros

Jackpot pour Airbus ? Cela y ressemble. Selon l'AFP, qui cite une source proche du dossier, le géant européen s'apprête à annoncer une commande monstre, de plus de 40 milliards dollars, soit 430 moyen-courriers. C'est la commande la plus importante de son histoire. Et elle lui permettra de dépasser son rival Boeing avec 718 commandes contre 605 pour le groupe américain cette année.

L'acheteur est l'entreprise américaine d'investissements Indigo Partners, "une société d'investissement spécialisée dans la location d'avions à des sociétés à bas coût, fondée par l'américain Bill Franke, l'une des figures les plus influentes du monde aérien" précise l'AFP.

Les avions sont des A320neo et des A321neo.

La compagnie n'a pas souhaité confirmer l'information mais devrait donner une conférence de presse à 11h lors du salon aéronautique de Dubaï.