Airbnb a payé 92 944 euros d'impôts en France en 2016

Après Apple, Facebook, Google… C'est au tour d'Airbnb d'être dans l'œil du cyclone fiscal. Selon le Parisien, l'entreprise américaine n'a payé que 92 944 euros d'impôts en 2016 en France, alors que l'hexagone est son deuxième marché mondial. "Paris est même devenu sa première ville au monde, avec 60 000 annonces" souligne le Parisien. Si la somme parait très faible, c'est parce que l'entreprise, comme beaucoup d'autres, a préféré s'installer en Irlande où l'impôt sur les sociétés est un des plus faibles d'Europe.

"Nous nous conformons aux règles et payons toutes les taxes que nous devons, là où nous opérons", a répondu Airbnb au Parisien. "Notre bureau en France fournit des services de marketing et paie toutes les taxes applicables. Les hôtes Airbnb conservent jusqu'à 97 % du prix qu'ils facturent pour louer leur logement et la grande majorité des revenus générés par la plateforme Airbnb revient aux hôtes et est assujettie à la taxe locale."

La polémique n'est pas nouvelle et avait notamment été évoquée par Emmanuel Macron lors de sa campagne. Mais l'Irlande n'a pas l'intention de faire une croix sur son taux avantageux. En novembre 2016, Dublin a même refusé le remboursement de 13 milliards d'euros, réclamé à Apple par la Commission européenne.