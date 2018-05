"Air Macron One", un avion pas comme les autres

Le président Macron a-t-il la folie des grandeurs ? En tout cas, son Airbus A330 sort clairement du lot. Comme le rapporte le JDD ce dimanche, une heure de vol à son bord coûte entre 20.000 et 22.000 euros. Pour cause, le "Air Macron One" est un petit bijou de technologie.

A bord, tout est fait pour assurer un confort optimal au chef de l'Etat : chambre, cabine de douche personnelle, salle de réunion, communications sécurisées, c'est un vrai "bureau volant", rapporte le JDD.

"Le président peut communiquer avec n'importe qui dans le monde, à n'importe quelle heure, avec la même protection et la même sécurité qu'à l'Élysée", précise son entourage.

Si le président de la République s'est appliqué à changer radicalement la décoration du palais de l'Elysée, il a en revanche laissé celle de l'avion présidentiel, acheté sous Nicolas Sarkozy, en l'état. Emmanuel Macron est habitué à voyager avec une soixantaine de personnes triées sur le volet selon la thématique du voyage, qu'il prend soin de saluer individuellement à chaque vol.