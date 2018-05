Air France prévoit le maintien de 85% des vols pour la journée du jeudi 3 mai

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le PDG de la compagnie aérienne, Jean-Marc Janaillac, a récemment mis son poste en jeu dans le cadre de la consultation lancée auprès des salariés. Les syndicats ont rejeté les chiffres et les propositions de la direction.

Le 24 avril, le dernier jour de mobilisation, la grève était suivie par 27,6% des pilotes, 19,9% des personnels navigants commerciaux et 15,6% du personnel au sol.

Le taux de grévistes prévisionnel est de 18,8% côté pilotes, 18% pour les personnels de cabine et 10% parmi les personnels au sol.

Air France promet donc d'assurer 78% des vols long-courriers. Plus de 80% des vols moyen-courriers au départ et vers l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle seront maintenus pour la journée de jeudi.

La compagnie aérienne française est actuellement confrontée au douzième épisode de la grève. La direction d'Air France prévoit de maintenir près de 85% des vols jeudi à l'occasion de la nouvelle mobilisation des salariés grévistes. Ce chiffre représente le taux le plus élevé depuis le début du conflit en février. Cette information a été dévoilée par la compagnie aérienne ce mercredi dans un communiqué.

