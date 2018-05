Air France : 80% des vols assurés pour la journée clé du mardi 8 mai 2018

La grève sur les revendications salariales se poursuit à Air France malgré la démission du PDG Jean-Marc Janaillac, suite au rejet de la consultation des propositions de hausses de salaires soumises par la direction. Ce projet d'accord salarial pluriannuel devait mettre fin au conflit. Cette proposition a été rejetée par 55% des salariés ayant pris part au vote (avec un taux de 80% de participation).

Les prévisions du trafic pour la journée du mardi 8 mai 2018 ont été officialisées.

Air France prévoit d'assurer 80% de son programme de vols. Cette nouvelle journée de grève tombe en plein jour férié et dans le cadre du pont du 8 mai. 95% des vols long-courriers d'Air France seront assurés ce mardi. 75% des trajets moyen-courriers seront garantis au départ et vers Paris-Charles de Gaulle. 82% des vols court-courriers, à Paris-Orly et en province vont être également maintenus.

La compagnie aérienne vient également de dévoiler le taux de gréviste dans le cadre de la nouvelle mobilisation du lundi 7 et du mardi 8 mai. La compagnie aérienne compte donc désormais 14,2% des pilotes, 17,8% des personnels navigants commerciaux et 2,9% des personnels au sol impliqués dans le mouvement de grève. La participation des grévistes est en nette diminution pour ce quinzième jour de grève.