Air France : Nouvelles journées de grève pour les salaires les 3 et 4 mai ainsi que le 7 et le 8 mai

La grève dans les transports n'est donc pas prête de s'arrêter. La contestation à Air France va en effet se poursuivre et s'intensifier dans les prochains jours. La nouvelle mobilisation est prévue pour les 3, 4, 7 et 8 mai. L'intersyndicale de la compagnie aérienne appelle à cesser le travail durant ces quatre jours. L'enjeu est de peser et de tenter de faire infléchir la direction dans le cadre des négociations salariales en cours. Les pilotes d'Air France avaient déjà appelé à quatre jours de grève pour le début de mois de mai.

La direction d'Air France vient de lancer une consultation ouverte à l'ensemble des salariés. Ils doivent se prononcer sur un projet d'accord salarial pluriannuel. Une hausse générale des salaires de 2% est prévue pour 2018, puis 5% supplémentaires entre 2019 et 2021 en fonction des résultats de l'entreprise. Des augmentations individuelles pour le personnel au sol sont également planifiées. Selon l'intersyndicale, ces annonces et ces propositions de la direction sont insuffisantes.

"Ce projet qui vise à fixer dès aujourd'hui la trajectoire des salaires pour les trois prochaines années, n'est pas une réponse au conflit en cours, dont l'objectif est de solder les sept années de blocage de nos grilles de salaires".

L'intersyndicale réclame une augmentation de 5,1% pour cette année afin de compenser la perte de pouvoir d'achat subie depuis la dernière augmentation en 2011.

Le PDG d'Air France, Jean-Marc Janaillac, a d'ailleurs mis son poste dans la balance dans le cadre de la consultation ouverte aux salariés. En cas de rejet de cette proposition par les salariés, il pourrait démissionner.

Les voyageurs qui souhaitent se rabattre sur le train le 3, 4 et 8 mai lors des quatre journées de grève à Air France seront malheureusement également confrontés à de nouvelles journées de perturbations dans le cadre de la mobilisation à la SNCF.