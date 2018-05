Air France-KLM chute de 13% en bourse après la démission de son PDG

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Dimanche sur BFMTV, Bruno Le Maire avait estimé que la compagnie «disparaîtra si elle ne fait pas les efforts de compétitivité nécessaires», pour permettre d'affronter la concurrence internationale. "Non la survie d'Air France n'est pas en jeu, en tout cas pas à court terme. On vient de réaliser les meilleurs résultats de notre histoire" a répondu ce matin sur RTL Philippe Evain, président du principal syndicat de pilotes de la compagnie aérienne.

Vendredi, le PDG Jean-Marc Janaillac - qui a évoqué "un gâchis" - a démissionné après le rejet par le personnel de sa proposition de sortie de crise. La direction proposait, pour la période 2018-2021, des augmentations générales de salaires de 7% sur quatre ans, s'ajoutant aux augmentations individuelles, dont le versement aurait été lié aux résultats financiers. Mais les dix organisations de pilotes, d'hôtesses et de stewards et de membres du personnel au sol qui composent l'intersyndicale réclament quant à eux 5,1% d'augmentation en 2018.

Un ciel bien sombre pour une compagnie désormais sans capitaine. Après l'annonce vendredi de la démission de son PDG, l'action d'Air France-KLM a chuté de 13% lundi matin à la Bourse de Paris. À 10h13, le titre perdait 13,46% à 7,01 euros. Depuis le début de l'année, le groupe, avec une capitalisation boursière de trois milliards d'euros, a déjà cédé plus de 48%. Un plongeon qui intervient alors que la compagnie aérienne subit ce lundi sa quatorzième journée de grève en deux mois et demi.

