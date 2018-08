Air France - KLM : le canadien Benjamin Smith bientôt à la tête du groupe ?

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

19h35 Décès du comédien et chanteur Etienne Chicot AFP

Mali: la cour constitutionnelle confirme un second tour Keïta-Cissé

Reste à savoir si cette décision sera confirmée dans les jours ou les semaines à venir. La direction de la compagnie a indiqué ce mercredi à l'AFP que "le processus de nomination de la nouvelle gouvernance d'Air France-KLM est en cours et se poursuit. Aucune décision n'est prise".

Le groupe américan Delta et la firme asiatique China Eastern, qui figurent parmi les actionnaires d'Air France - KLM, ont insisté pour étendre la recherche de successeurs vers des profils internationaux.

Air France a été fortement impactée par un mouvement de grève pour les salaires et soumise à rude épreuve face à la concurrence internationale ces derniers mois. Benjamin Smith pourrait occuper le poste de directeur général d'Air France - KLM.

Benjamin Smith devrait donc succéder très prochainement à Jean-Marc Janaillac et à Anne-Marie Couderc à la tête de la compagnie aérienne.

