Air France : l'intersyndicale menace d'un "fort durcissement du conflit"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

En savoir plus

L'intersyndical y regrette "l’attitude totalement irresponsable des dirigeants" et menace d'un "fort durcissement du conflit". Ils déplorent qu'il n'y ait eu aucune reprise des discussions sur leur demande de hausse des salaires, en dépit de près de quatre mois sans grève.

Rien ne va plus entre Air France et ses personnels. Les syndicats de l'entreprise, qui réclament un rattrapage général des salaires de 5,1%, soit le taux de l'inflation 2012-2017, préviennent leur direction, ce jeudi 30 août dans un communiqué commun.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres