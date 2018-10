Air France : un accord salarial a été trouvé

La compagnie aérienne avait été durement impactée par un important conflit social et une grève de grande ampleur (15 journées entre février et mai) sur les questions salariales. Jean-Marc Janaillac avait même démissionné à la suite de l'échec d'une consultation en interne.

Un accord salarial a donc enfin été trouvé ce vendredi 19 octobre au sein de la compagnie aérienne.

Selon des informations de France Info, cinq syndicats (la CFDT, FO, Unsa, la CFE-CGC et le Spaf) ont approuvé les propositions du directeur général, Ben Smith. La CGT et le SNPL, en revanche, n'ont pas signé l'accord.

Après deux jours de négociations, 2% de hausses des salaires sont annoncées en 2018 et en 2019.

L'intersyndicale réclamait auparavant un rattrapage des salaires de 5,1% afin de compenser l'inflation des années 2012 à 2017.

Le dialogue a donc repris au début du mois d'octobre grâce au nouveau diecteur général, Ben Smith.

Cet accord, sur la hausse générale des salaires portant sur 2018 et 2019 et validé par une majorité des syndicats de la compagnie, devrait permettre à la compagnie de retrouver une période plus apaisée.