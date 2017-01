Aides personnalisées au logement : 30% des bénéficiaires touchent une allocation supérieure au montant de leur loyer

Selon les conclusions d'un rapport parlementaire sur les aides personnalisées au logement (APL), 30% des bénéficiaires de cette allocation touchent une prestation sociale dont le montant est supérieur à celui de leur loyer. Le député-maire socialiste de Sarcelles François Pupponi, auteur de ce rapport, estime que ce chiffre alarmant a été "volontairement" ignoré par le gouvernement, et s'indigne de l'absence de réforme de cette allocation.

Au printemps 2016, François Pupponi avait pourtant recommandé une réforme de fond des APL, en vain : "Pire, le gouvernement ignore volontairement une découverte qui devrait l'alerter. Pour 30% des bénéficiaires, les APL touchés sont supérieurs au loyer!", répète l'élu socialiste, cité par nos confrères de BFM TV.

Ces allocations trop élevées concernent notamment les zones non tendues, c’est-à-dire celles où les loyers sont les plus bas : "Concrètement, certains foyers peuvent, dans certaines villes, ne plus payer de loyer, alors que d’autres, à revenus et situations familiales égaux, continuent à payer eux-mêmes au moins partiellement", explique l'auteur du rapport, qui est également président de l’ANRU (agence nationale pour la rénovation urbaine).

"Sur les 20 milliards d'euros d'APL versés chaque année, sans doute plusieurs milliards, couvrent la totalité des loyers de certains bénéficiaires", ajoute-t-il.

Cette anomalie ne résultant pas de fraudes, le système de calcul des APL est donc en cause : celui-ci intègre le montant du loyer, les revenus et la composition familiale, permettant parfois à certains bénéficiaires de toucher jusqu'à 90 voire 95% du montant de leur loyer.

