"Je n'ai jamais vu une telle violence": François Baroin fustige les "règlements de comptes" entre Emmanuel Macron et Manuel Valls

Menacé d’exclusion par le PS, "malmené" par En Marche ! , Manuel Valls peut compter sur des soutiens inattendus : François Baroin et Bernard Accoyer. Le premier était l’invité de France 2 ce jeudi matin. Il a fustigé le côté "sectaire" du mouvement présidentiel. "Je n'ai jamais vu une telle violence. On aime ou on n’aime pas Valls, mais il a servi le pays. La manière dont il est traité montre que ce mouvement est très sectaire. Je pense qu'il y a des règlements de comptes entre Macron et Valls qui n'ont rien à voir avec la bienveillance qu'on nous a vendu pendant la campagne",

Même son de cloche côté Bernard Accoyer. "L'attitude d'Emmanuel Macron à l'égard de Manuel Valls est d'une grande violence", a jugé l’ancien président de l’Assemblée nationale.

"Les sourires ne semblent être que de façade".

Manuel Valls a déclaré être prêt à lâcher l'étiquette PS et briguer l'investiture La République en marche pour les législatives de juin prochain. Mais le président de la Commission nationale d'investiture d’En Marche ! a affirmé que l'ancien Premier ministre n'était pas "à ce jour" éligible aux critères définis par le mouvement.