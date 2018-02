"Je n'ai jamais été autant harcelée que dans la ville sainte" : des femmes dénoncent le harcèlement sexuel lors de leur pèlerinage à La Mecque

Dans la foulée de l'affaire Weinstein, puis du mouvement #MeToo (Moi aussi), dans lequel des femmes du monde entier dénonçaient les agressions sexuelles dont elles ont été victimes, des femmes musulmanes ont lancé le mot-dièse #MosqueMeToo (Mosquée moi aussi), en réaction aux actes de harcèlement voire d’agressions sexuelles dont elles ont été victimes lors de leur pèlerinage à la Mecque, l'un des piliers de l'islam.

I have shared my experience of being sexually assaulted during Haj in 1982 when I was 15 in the hope that it will help fellow Muslim women break silence and taboo around their experience of sexual harassment/abuse during Haj/Umra or in sacred spaces.