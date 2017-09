Des agriculteurs déversent de la paille et bloquent l'accès aux Champs-Elysées

Les agriculteurs dans la rue. A l'appel de la FDSEA, environ 250 personnes de cette profession ont manifesté ce vendredi matin, sur les Champs-Elysées à Paris, pour protester contre la politique agricole du gouvernement… et notamment sur la possible interdiction du glyphosate, un désherbant probablement cancérigène mais qui très utilisé en France et en Europe. Les éleveurs et céréaliers ont étalé de la paille sur l'asphalte, pour symboliser leur détresse. De nombreux CRS ont été dépêchés sur place pour maintenir l'ordre.

En juillet, la Commission européenne a proposé le renouvellement pour dix ans de la licence du glyphosate qui expire fin 2017. Paris a annoncé qu'elle voterait contre cette proposition. "Emmanuel. Macron veut être le Monsieur Propre du monde mais est le fossoyeur de l’agriculture", a dénoncé Frédéric Arnoult, président de Jeunes agriculteurs d’Ile-de-France. "Comment on peut vouloir vendre du rêve aux Français sur une alimentation saine, alors qu’on nous enlève nos moyens de production". Nicolas Hulot s’est rendu sur les Champs-Elysées. "Je sais bien dans quelles difficultés vous êtes. Avec les états généraux de l'alimentation, on trouvera une issue favorable" a-t-il indiqué.