Agressions sexuelles : Tariq Ramadan nie en bloc

"Les faits dont vous me parlez ne m'évoquent rien". Tariq Ramadan a nié en bloc les accusations de "viol" et de "viol sur personne vulnérable" pour lesquelles il a été mis en examen. Europe 1 a, en effet, eu accès à ses auditions. Le théologien estime ne pas comprendre les accusations des victimes et souligne d'ailleurs ne pas être "dans leur tête" pour comprendre leur démarche

A le croire, il n'a eu aucun rapport sexuel avec les jeunes femmes et aurait même repoussé les avances de certaines.

Selon lui, il n'a fait que répondre aux "questions religieuses" qu'elles lui posaient mais tolérait "une sorte de jeu entre eux - qu’il acceptait dans une certaine limite". Il a par ailleurs démenti des pratiques sexuelles dominatrices mais n'a pas souhaité poursuivre sur ce sujet, qu'il estime sans rapport avec le dossier.

Les éléments de l'enquête et notamment de nombreux échanges de messages érotiques mettent pourtant à mal la défense du prévenu. Pour le moment, Tariq Ramadan reste en prison.