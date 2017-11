Agressions sexuelles au MJS : Laurence Rossignol réclame une "enquête interne"

Après les révélations du quotidien "Libération" visant l'ex-président du Mouvement des jeunes socialistes (MJS), Thierry Marchal-Beck, accusé par huit femmes de harcèlement et agressions sexuels, la sénatrice socialiste et ancienne ministre des Droits des femmes, Laurence Rossignol, se pose beaucoup de questions. "Comment est-ce possible que ce ne soit jamais remonté jusqu'à mes oreilles ?", se demande-t-elle ce vendredi 17 novembre sur LCP et Public Sénat. Et de regretter de n'avoir pas été mise au courant alors qu'elle est "identifiée comme référente au Parti socialiste en matière de protection des femmes".

"Il y a un problème qui est une espèce de corporatisme"

Laurence Rossignol veut désormais "comprendre comment est-ce possible qu'un individu soumette des femmes autour de lui, qu'elles conservent cela pour elles-mêmes ou que ceux à qui elles en parlent ne puissent pas régler [le problème] ?". "Il y a un problème qui est une espèce de corporatisme", indique Laurence Rossignol.

Si elle réfute le fait que des personnes aient "couvert" le comportement de Thierry Marchal-Beck, Laurent Rossignol "pense qu’il y a des gens qui n’ont pas mesuré, qui n’ont pas su comment faire" pour dénoncer le comportement de l'ancien patron du MJS. Ainsi, elle réclame une "enquête interne" concernant Thierry Marchal-Beck. Elle assure également vouloir faire en sorte "que ça ne se reproduise pas, chez nous et chez les autres".