Agression de Vendin-le-Vieil : mise en examen du détenu pour "tentatives d'assassinats"

De son côté, la ministre de la Justice a rencontré les syndicats de surveillants. "On a échangé cette nuit, elle a entendu nos revendications, elle souhaite ouvrir les négociations" a expliqué, ce mardi matin, sur France Info, Jean-François Forget, secrétaire général du syndicat Ufap-Unsa Justice. La ministre se rend à la prison de Vendin-le-Vieil, à 9h.

Cette agression avait entrainé une grande mobilisation du monde carcéral et le blocage de certains centres pénitentiaires. Emmanuel Macron, dans ses vœux au monde la justice, ce lundi, a annoncé un "un plan pénitentiaire global", attendu pour le mois de février.

Armé d'une paire de ciseaux à bouts ronds et une lame de rasoir, Christian Ganczarski, s'est jeté sur les surveillants avant d'être maitrisé, jeudi dernier. Cet islamiste radicalisé de 51 ans avait été condamné en 2009 pour l'attentat de Djerba qui avait fait 21 morts.

