Agression sexuelle : Ariane Fornia, la fille d'Éric Besson, maintient ses accusations contre l’ancien ministre Pierre Joxe

C'est désormais du parole contre parole. Accusé d'agression sexuelle par l'écrivaine Ariane Fornia à l'Opéra Bastille à Paris au printemps 2010, l'ancien ministre Pierre Joxe a condamné lundi "un tissu de contre-vérités" tout en demandant "des excuses écrites et publiques". Ce mardi, au micro de RTL, Ariane Fornia a maintenu sa version et qualifié "d'immonde et d'une obscénité inouïe" les demandes d'excuses de Pierre Joxe.

"Non seulement il n'aura pas mes excuses, mais je maintiens absolument tout ce que j'ai dit.

C'est la vérité, il ment et je dis vrai. J'espérais naïvement que j'aurais des excuses de sa part, qu'il me dirait oui, j'ai eu un moment d'égarement, je suis désolé, etc., j'aurais été prête à (les) accepter", a expliqué l'écrivaine, également fille d'Eric Besson. Désormais, elle dit attendre "soit ses excuses", soit qu'il aille "jusqu'au bout de sa citation en diffamation".

Alors que Pierre Joxe avait relevé des incohérences dans l'accusation, elle rétorque : "Il en vient à discuter de Wagner et de comment ça se passe dans ces opéras, mais qu'il essaie de se souvenir de mes ongles dans le dos de sa main". Avant de manier une cruelle ironie : "On me pardonnera, lorsque j'ai été agressé sexuellement, d'avoir oblitéré le souvenir de ce qui se passait sur scène à cause de ce qui se passait sur ma cuisse".