Agression à la prison de Borgo : le syndicat FO estime qu'il s'agissait d'un attentat islamiste

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Remplacement des F-16: «Les F-35 coûtent presque 2 milliards de plus que prévu»

Avertissement orange et sol glissant: la phase de vigilance renforcée maintenue sur les routes wallonnes

Il souligne que l'agresseur "a crié Allah Akbar" et, au moment de l'agression, il portait "un drapeau sur les épaules". Il aurait en plus reçu des "embrassades sur le front" de ses complices une fois le forfait accompli.

Ce sont des détenus qui habitent la Corse et demain quand ils seront dehors ils pourront agir à leur guise", a déclaré Raphaël Barallini, délégué régional FO Pénitentiaire, au micro de France Info.

La prison de Borgo, à une vingtaine de minutes au sud de Bastia, avait déjà une mauvaise réputation, en matière d'évasion en l'occurrence. Elle y avait gagné le surnom très ironique de "gruyère". Plus grave, deux gardiens ont été agressés au couteau, par un prisonnier radicalisé qui a pu atteindre à la gorge un de ses geôliers, en criant "Allah Akbar". Il s'est ensuite retranché dans une cellule et a été interpellé en compagnie de trois autres détenus.

