Agression de NKM : le suspect au tribunal mardi

L'homme soupçonné d'avoir agressé Nathalie Kosciusko-Morizet sur un marché lors de la campagne des législatives comparaîtra mardi devant le tribunal correctionnel de Paris pour violences et outrage sur personne chargée d’une mission de service public.

"Nathalie Kosciusko-Morizet sera présente à l’audience pour expliquer le déroulement des faits" a indiqué à l’AFP son avocat Me Jean-Yves Dupeux.

Vincent Debraize, maire de Champignolles en Normandie, est accusé d’avoir agressé physiquement la candidate lors d’un tractage sur un marché.

Elle avait été brièvement hospitalisée après avoir chuté et perdu connaissance et s’était vu reconnaître deux jours d’incapacité totale de travail (ITT). L’agresseur présumé avait pris la fuite après les faits, mais avait été rapidement identifié grâce à des témoignages, des photos et des vidéos.

"A aucun moment je n’ai frappé ou même eu la volonté de frapper Mme Kosciusko-Morizet", a-t-il affirmé le 22 juin lors d’une conférence de presse. L'avocat de NKM affirme de son côté qu'il "lui a ensuite les tracts des mains, l’a giflée avec les tracts. Elle a eu un geste de recul. Il l’a poussée au-dessus du thorax et elle a perdu l’équilibre et est tombée".