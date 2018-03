L'agression des militaires ne serait pas d'ordre terroriste selon le Procureur de la République

Le Procureur de la République s'est exprimé dans l'après-midi devant la presse. Il a décrit les circonstances de l'agression le matin de 4 militaires faisant leur jogging.

"Le conducteur s'est arrêté à hauteur des militaires et a dit : "Je ne vous donne pas trente secondes sur l'avenue" a-t-il expliqué. Ensuite, "l'individu a insulté les militaires en arabe. Puis il a fait demi-tour et a foncé sur eux."

Le jeune homme, âgé de 24 ans, est déjà connu par la Justice et est condamné pour des faits d'atteinte aux biens et aux personnes. Né à Constantine en Algérie, le procureur a affirmé ignorer s'il avait ou non la nationalité française.

On ne sait pas encore avec certitude si c'est bien le conducteur.

Sa femme, arrêté elle-aussi, présentait un œil au beurre noir et selon le procureur devrait être disculpée : "elle me semble plutôt être une victime dans cette histoire".

Pour le procureur, nulle raison ne justifie de saisir les magistrats anti-terroristes, pas plus que la poursuite pour l'instant du suspect pour tentative d'homicide : "on n'est pas dans une tentative d'homicide, plus dans des violences avec armes".