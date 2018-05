L'agresseur au couteau qui a tué une personne et en a blessé quatre autres, à Paris, hier soir est né en Tchétchénie,

Agression au couteau dans Paris hier soir dans le quartier de l'Opéra : premier appel à la police à 20.47 h, et 9 mn plus tard l’agresseur était neutralisé a souligné le Premier ministre, Edouard Philippe face aux médias devant le commissariat de police de l'arrondissement peu avant 1 h du matin.

Un passant a été tué, et quatre autres blessés rue Monsigny, hier soir, aux environs de 20.30 h par un homme armé d'un couteau. Cet homme a crié Allah Akbar selon plusieurs témoins. Il s'est ensuite trouvé face à un équipage de police secours, arrivé sur les lieux. L'homme aurait menacé les policiers. Un premier policier aurait tenté de le neutraliser deux foisavec un pistolet électrique taser sans résultat. Un deuxième policier aurait alors tiré deux balles sur l'agresseur qui est décédé sur place.

Un peu avant minuit, le procureur de Paris, François Molins, est venu annoncer que la section anti-terroriste du Parquet de Paris avait été saisie.

Tandis que Daech a revendiqué l’attaque au couteau via son agence Amaq.

" Toutes mes pensées vont aux victimes et aux blessés de l’attaque au couteau perpétrée ce soir à Paris, ainsi qu’à leurs proches. Je salue au nom de tous les Français le courage des policiers qui ont neutralisé le terroriste" a déclaré Emmanuel Macron, sur Twitter, vers minuit. Anne Hidalgo, et Valérie Pécresse ont exprimé leur solidarité avec les victimes et leurs familles.

Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb a salué "le sang froid et la réactivité des forces de police qui ont neutralisé l’assaillant". Il s'est rendu dimanche matin au chevet de la personne la plus gravement blessée, qui est, selon lui, hors de danger.