Agression antisémite sur le pont Alexandre III à Paris

Dans la nuit de dimanche à lundi, un homme a été agressé et dépouillé vers trois heure du matin en traversant le pont Alexandre III à Paris qui relie le 7e et le 8e arrondissement. Un scooter est arrivé derrière l'homme et le conducteur aurait arraché la chaîne de cou. Voyant le pendentif d'étoile de David, le voleur se serait arrêté pour crier "sale juif". Un deuxième scooter serait alors arrivé, ses passagers ont roué de coups la victime avant de la dépouiller de son téléphone portable et de son portefeuille avant de prendre la fuite.

La victime qui souffre de blessures aux bras et aux genoux a porté plainte.

L'agression a beaucoup fait réagir ce mardi matin sur les réseaux sociaux. L'écrivain Bernard-Henri Lévy a condamné une "violence crasse" et a souligné la "banalité" du mal. Le président de l'UEJF Sacha Ghozlan a appelé le gouvernement à réagir "face à cet antisémitisme violent qui vise les Français juifs".