L'agresseur au couteau qui agressé des passants à Paris avait été interrogé par la police

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Parité et égalité : Françoise Nyssen prête à conditionner les aides publiques

Au Ghana, les moustiques résistent aux insecticides, et compliquent la lutte contre le paludisme

Mais cet interrogatoire n'aurait donné lieu à aucune procédure judiciaire : « À l'époque, Khamzat A. n'apparaissait ni comme le leader de ce groupe, ni même comme le plus motivé pour se rendre sur zone, confie une source. Ce groupe était constitué de très jeunes hommes.

Khamzat A. et un de ses contacts auraient été entendus par la police au mois d'avril 2017 car ils étaient proches "d'un groupe de jeunes hommes exprimant des velléités de départ vers la zone de combats irako-syrienne".

L'homme qui a tué un passant et blessé quatre autres dans Paris hier soir serait Khamzat A., 21 ans, qui "était arrivé en France au début des années 2000 avec ses parents, de nationalité russe, nés en Tchétchénie" selon Le Point.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres