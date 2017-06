Agressée sur un marché, NKM restera en observation à l'hôpital toute la nuit

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Ligue 1: ombres sur Lille et Amiens

Scandale Fifa: un ex-banquier argentin plaide coupable à New York

Dernière ligne droite à Marseille pour Mélenchon et sa rivale REM

Incendie d’une tour à Londres: 17 morts et la colère des habitants

Témoignage d'amitié et de soutien à NKM qui mène un combat courageux. Nous avons besoin d'elle. Vœu de prompt rétablissement.

Je condamne avec la plus grande fermeté l'agression dont a été victime @nk_m . C'est un acte lâche et intolérable. #NKM

Déséquilibrée, l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy a chuté au sol, restant inconsciente quelques minutes. Elle a été prise en charge par les pompiers et a repris connaissance, avant d'être transféré dans un hôpital. Entre temps, l'agresseur se serait enfui en courant vers la station de métro la plus proche.

Les informations ne sont pas encore définitives mais selon l'entourage de la responsable politique, cette dernière distribuait des tracts quand un homme les lui a pris, avant de la traiter de "bobo de merde", puis aurait tenté de lui donner un coup au visage. "C'est votre faute si on a Hidalgo aujourd'hui comme maire. Retournez dans l'Essonne !" aurait-il également lancé.

