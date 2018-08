Agnès Saal est nommée haut fonctionnaire à l'égalité et la diversité

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Agnès Saal avait réintégré le ministère de la Culture durant l'été 2016. Elle occupait alors le poste de chargée de mission auprès du secrétariat général afin de piloter les démarches de labellisation Afnor sur l'égalité professionnelle et la diversité.

Agnès Saal était Directrice générale du centre Pompidou de 2007 à 2014, avant d'être président de l'Ina de mai 2014 à avril 2015. Elle avait été suspendue à la suite d'une vive polémqiue concernant des frais de taxis jugés trop excessifs (près de 24 000 euros dans chacune des deux institutions). L'ancienne directrice de l'Ina avait finalement été condamnée à trois mois de prison avec sursis et à une double amende.

Alors que le remaniement à la suite de la démission de Nicolas Hulot se fait attendre, des attributions de postes font couler beaucoup d'encre en cette rentrée chargée pour le gouvernement. Après Philippe Besson, c'est au tour de l'ex-patronne de l'Institut national de l'audiovisuel (Ina). Agnès Saal a été nommée haut fonctionnaire à l'égalité, la diversité et la prévention des discriminations auprès du secrétaire général du ministère de la Culture.

