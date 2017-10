Agnès Buzyn veut un débat sur la suppression des allocations familiales pour les plus aisés

La ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, a accordé une interview au JDD dans laquelle elle détaille ses pistes pour la Sécurité sociale. Dans cet entretien, elle dit n'avoir "pas de tabou" sur l'universalité des allocations familiales. "Le débat est ouvert […]. Sans revenir sur les principes fondateurs de la Sécurité sociale, nous devons traiter deux enjeux : la natalité, en baisse pour la première fois depuis la guerre, et la pauvreté, qui concerne désormais des familles nombreuses et monoparentales", souligne la ministre.

Invitée du Grand Jury LCI/RTL/Le Figaro ce dimanche, elle a répété cet argument, expliquant que "l'universalité des allocations, c'est un totem de notre politique familiale et un tabou. Moi, je n'en ai pas".

"La décision que j'ai prise c'est de rouvrir le débat. Ce qui compte pour moi c'est l'objectif et non les moyens utilisés", a-t-elle dit. "Lorsque l'on gagne 8000 euros par mois, ce ne sont pas les 42 euros versés pour le premier enfant et les 60 pour le second qui vont influencer la décision de faire des enfants", a insisté la ministre.

Dans le JDD, elle explore d'autres pistes pour réduire le déficit de la Sécurité sociale. Pour le milieu hospitalier, la ministre de la Santé estime qu'il y a des "marges de manœuvre" pour économiser des fonds "sans toucher à l'égalité des chances" : "À l’hôpital, nous allons favoriser l’ambulatoire. (…) Nous allons fermer les lits qui ne servent à rien ou les réorienter vers de nouveaux besoins."

Elle annonce aussi un objectif ambitieux pour le remboursement à 100% des lunettes, des prothèses auditives et dentaires : "Je souhaite y arriver bien avant la fin du quinquennat. Mon but est d’aboutir d’ici à un an."