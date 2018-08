Agnès Buzyn soigne sa rentrée avant les réformes

Agnès Buzyn prépare le terrain d'une réforme du système de santé qui s'annonce compliquée. Elle a tenu à désamorcer immédiatement un certain nombre de critiques en affirmant qu'aucun hôpital de proximité ne serait fermé. Interrogée par France Info, elle a dénoncé les "mythes autour des fermetures des services d'urgences". Elle a déclaré qu'elle travaillait au contraire à une réorganisation pour que les services d'urgence soient désengorgés des malades qui n'ont pas besoin de s'y rendre.

La réforme du système de santé s'axe autour de "cinq grands chantiers" que sont la qualité et la pertinence des soins, le financement des hôpitaux, la formation et la qualité de vie au travail des professionnels de santé, le virage numérique et l'organisation territoriale des soins.