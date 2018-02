Agnès Buzyn est à découvert de plus de 13.000 euros

Dans les colonnes du Parisien de ce 6 février, les responsables de Meilleurtaux.com et meilleurebanque.com ont épluché les déclarations des 30 ministres à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Et selon leurs informations, certains ministres ne seraient pas très doués en gestion de leurs revenus et de leur patrimoine. À commencer par Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé.

Mauvais placements

D'après le quotidien, au moment où les déclarations de l'ancienne médecin ont été mises en ligne, c'est-à-dire à la mi-décembre, elle possédait un compte courant à plus de 13 000 euros de découvert !

En outre, Meilleurtaux.com et meilleurebanque.com pointent ses mauvais placements, notamment en assurance vie.

De ce fait, une note de 3/10 est attribuée à Agnès Buzyn. Elle est donc la deuxième à être aussi mal notée. En effet, la première place revient à Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, (2/10).