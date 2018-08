Un agent des impôts qui aurait célébré Daech au bureau sera bientôt jugé pour apologie du terrorisme

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Eliminatoires CAN 2019 : Aliou Cissé s'attend à un match difficile contre les Baréas

Marche patriotique et pacifique des partisans du candidat Soumaila Cissé demain samedi Défient-ils l’ordre républicain? - Mali Demain - 24 aout 2018

Séisme de magnitude 7,1 à la frontière entre Pérou et Brésil, pas de victimes

Travaux non-déclarés, conflit d'intérêts... On vous résume les trois affaires qui plombent Françoise Nyssen

Le dossier a finalement été saisi et renvoyé devant le tribunal correctionnel. Le 8 août dernier, la Cour de cassation a déclaré que l'agent des impôts avait tenu ces propos "dans des circonstances traduisant une volonté de les rendre publics". Il sera donc jugé pour apologie du terrorisme. Son avocate dénonce des "ragots".

Selon certains collègues, il aurait alors déclaré que c'était une "bonne chose", content que le prêtre assassiné dans son église aille "rejoindre son Dieu". L'homme serait allé par la suite plus loin encore, déclarant que "Daech, c'était bien" et même se vantant d'avoir fait parti d'une "celulle de radicalisation". Il se serait même pris à une collègue, lui indiquant que sur un territoire de l'Etat islamique, elle aurait été "zigouillée", un geste traçant un trait sur sa gorge pour illustrer son propos.

