Afrique du Sud : le taux de criminalité explose

S'exprimant devant les députés, M. Cele s'est écrié : "Cinquante-sept par jour, voilà le nombre quotidien de Sud-Africains victimes de meurtres !". François Beukman, le chef de la comission parlementaire en charge de la police, a quant à lui déclaré : "Cela fait ressembler l'Afrique du Sud à une zone de guerre alors que nous vivons en paix" avant de poursuivre "C'est inquiétant et totalement inacceptable".

Entre mars 2016 et mars 2017, 20.336 auraient été victimes de meurtres en Afrique du Sud, soit une hausse de 6.19% en comparaisant à l'année précédente. Il s'agit d'une des années les plus meurtières pour le pays depuis la chute du régime blanc de l'apartheid, il a 50 ans.

