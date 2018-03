Afrine : Emmanuel Macron exprime sa "préoccupation" à Erdogan

Le président français sera-t-il écouté ? Au cours d'un entretien téléphonique vendredi avec Recep Tayyip Erdogan, Emmanuel Macron a fait part de sa préoccupation concernant l'enclave syrienne d'Afrine. Dimanche dernier, le président turc avait déclaré que le centre-ville d'Afrine, enclave kurde située dans le nord-ouest de la Syrie, était sous le contrôle "total" des "unités des Forces syriennes libres".

Conciliant, le chef de l'Etat a d'abord, selon un communiqué de l'Elysée, "rappelé l'importance stratégique de notre partenariat avec la Turquie, en particulier sur la lutte contre le terrorisme et l'ensemble des crises régionales, ainsi que notre attention aux intérêts de sécurité de la Turquie, notre alliée au sein de l'Otan".

Emmanuel Macron a cependant exprimé sa "préoccupation" et évoqué "la nécessité de permettre le plein accès de l'aide humanitaire". Le communiqué de la présidence ajoute : "Au vu de la grave dégradation de la situation, et de l’escalade consécutive aux interventions de la Russie, de l’Iran et de la Turquie, le président de la République a appelé l’ensemble des acteurs engagés sur le terrain à respecter sans davantage de délais l’arrêt des hostilités dans toute la Syrie et à construire une solution politique durable".