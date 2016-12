Afghanistan : la Russie et l'Iran soutiennent les Taliban

En Afghanistan, de plus en plus d'éléments indiquent que la Russie et l'Iran soutiennent les Taliban, qui sont en guerre à la fois contre des groupes affiliés à l'État islamique et contre le gouvernement afghan soutenu par les États-Unis et l'Otan.

"L'histoire que raconte la Russie donne quelque chose comme : ce sont les Taliban qui se battent contre l'État islamique", a récemment déclaré John Nicholson, dirigeant militaire américain suprême en Afghanistan. "Cette légimité publique que la Russie donne aux Taliban n'est pas basée sur des faits, mais elle est utilisée, en pratique, pour saper le gouvernement afghan et l'effort de l'Otan et pour renforcer les rebelles. Du côté de l'Iran, il y a le même genre de situation. Il y a eu des liens entre les iraniens et les Taliban."

Selon des sources du gouvernement afghan et des rebelles, la Russie fournirait des armes aux Taliban, rapporte l'AFP, qui cite un haut responsable afghan déclarant que des stocks d'armes russes ont été saisies dans les zones-frontières avec le Tajikistan.

Selon Thomas Joscelyn, chercheur au think tank Foundation for Defense of Democracies, écrivant dans le journal spécialisé Long War Journal, l'Iran soutient les Taliban depuis la fin 2001--autrement dit depuis l'invasion américaine après le 11 Septembre. Un dirigeant militaire Taliban a déclaré à l'AFP que c'est grâce au soutien de la Russie qu'ils ont pu prendre la ville de Kunduz, dans le nord du pays, en octobre de cette année.

"La présence de l'Etat islamique en Afghanistan n'est peut-être pas très profonde, mais elle s'est néanmoins développée et sa marque inspire beaucoup de peur", explique le chercheur Michael Kugelman. "Nous ne pouvons pas exclure la possbiilité que la Russie et l'Iran essayent de se protéger contre l'éventualité d'une puissance renforcée de l'État islamique en Afghanistan en renforçant leurs liens avec les Taliban."

De son côté, la Russie nie évidemment tout soutien aux Taliban. "Nous avons des liens avec les Taliban pour assurer la sécurité de nos bureaux politiques, de nos consulats et la sécurité de l'Asie centrale", a déclaré Alexandre Mantitsky, ambassadeur de Russie à Kaboul, avant de critiquer l'Otan et d'affirmer que les accusations contre la Russie étaient un moyen pour l'Occident de faire porter par la Russie la responsabilité de ses échecs en Afghanistan.